Украина разблокирует ограничения на экспорт угля в Польшу и увеличит экспорт электроэнергии, - Шмыгаль
В сентябре Украина сможет экспортировать 100 тыс тонн по просьбе польской стороны, когда разблокирует ограничения на экспорт угля
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В сентябре по просьбе польской стороны Украина экспортирует 100 тыс. тонн угля.
На украинских угольных складах сейчас почти 2 млн тонн. Это в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2021 года.
Также идет реконструкция линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до подстанции в польском Жешуве. Ремонтные работы продлятся до декабря 2022 года. Это позволит экспортировать электроэнергию до 1000 МВт.
- 25 июня СМИ сообщили, что в этом году Польша и Украина увеличат добычу угля, готовясь к холодным месяцам. При этом Польша, использующая уголь примерно на 70% производства электроэнергии, в начале этого месяца также ввела меры, которые будут субсидировать уголь для домохозяйств, использующих топливо для отопления, чтобы смягчить резкий рост цен.
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