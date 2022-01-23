Украина разбила Сербию на Евро-2022 по футзалу
Во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила Сербию со счетом 6:1.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Амстердаме (Нидерланды) за сборную Украины дубль сделал Михаил Зварыч, по голу забили Данило Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун. Еще один гол соперники отправили в свои ворота. Единственный ответный гол за Сербию забил Драган Томич.
В другом матче группы А сегодня Нидерланды сыграют с действующими чемпионами Европы из Португалии.
В настоящее время Украина имеет 3 очка и занимает в группе A первое место. Украинцы по дополнительным показателям опережают нидерландцев и португальцев. У Сербии нет ни одного балла.
В заключительном туре, 28 января, Украина сыграет с Португалией, а Нидерланды – с Сербией.
В следующий раунд из группы выйдут две лучшие команды.
Чемпионат Европы по футзалу
Групповой раунд. 2-й тур
Группа A
Сербия – Украина 1:6
- Напомним, 19 января в 1-м туре ЧЕ сборная Украины уступила Нидерландам.
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