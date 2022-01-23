Украина разбила Сербию на Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Амстердаме (Нидерланды) за сборную Украины дубль сделал Михаил Зварыч, по голу забили Данило Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун. Еще один гол соперники отправили в свои ворота. Единственный ответный гол за Сербию забил Драган Томич.

В другом матче группы А сегодня Нидерланды сыграют с действующими чемпионами Европы из Португалии.

В настоящее время Украина имеет 3 очка и занимает в группе A первое место. Украинцы по дополнительным показателям опережают нидерландцев и португальцев. У Сербии нет ни одного балла.

В заключительном туре, 28 января, Украина сыграет с Португалией, а Нидерланды – с Сербией.

В следующий раунд из группы выйдут две лучшие команды.

Чемпионат Европы по футзалу

Групповой раунд. 2-й тур

Группа A

Сербия – Украина 1:6