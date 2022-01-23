Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Украина разбила Сербию на Евро-2022 по футзалу

Украина разбила Сербию на Евро-2022 по футзалу

23 января, 2022 воскресенье
17:55
Спорт

Во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила Сербию со счетом 6:1.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Амстердаме (Нидерланды) за сборную Украины дубль сделал Михаил Зварыч, по голу забили Данило Абакшин, Игорь Чернявский и Игорь Корсун. Еще один гол соперники отправили в свои ворота. Единственный ответный гол за Сербию забил Драган Томич.

В другом матче группы А сегодня Нидерланды сыграют с действующими чемпионами Европы из Португалии.

В настоящее время Украина имеет 3 очка и занимает в группе A первое место. Украинцы по дополнительным показателям опережают нидерландцев и португальцев. У Сербии нет ни одного балла.

В заключительном туре, 28 января, Украина сыграет с Португалией, а Нидерланды – с Сербией.

В следующий раунд из группы выйдут две лучшие команды.

Чемпионат Европы по футзалу

Групповой раунд. 2-й тур

Группа A

Сербия – Украина 1:6

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
сборная Сербии
Читайте также:
жінки військові
21 января, 2022 пятница
Минобороны подготовило новый приказ по военному учету для женщин: определено 14 специальностей и 6 профессий
Військова допомога США
22 января, 2022 суббота
Кулеба рассказал, какие страны препятствуют Украине покупать оружие через систему закупок НАТО
Арвідас Анушаускас
20 января, 2022 четверг
Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.13
    Покупка 28.13
    Продажа 28.41
  • EUR
    Покупка 31.82
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
23 января
19:55
Энтони Блинкен
Блинкен объяснил, почему санкции против России нельзя вводить немедленно
19:31
Евгений Мураев
В Офисе президента отреагировали на заявление МИД Британии о планах России поставить Мураева во главе оккупационных властей
19:08
Шевченко согласился возглавить сборную Польши, - СМИ
18:42
Дмитрий Кулеба
Украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставлять оружие, - Кулеба
18:19
Армен Саркисян
Президент Армении подал в отставку
18:12
ООС ВСУ
23 января на фронте: российские оккупанты совершили семь обстрелов
17:27
РФ не враг Европе: Премьер Баварии высказался против отключения России от SWIFT и закрытия "Северного потока-2"
17:06
Неподалеку от города Ельска (Гомельская область, Беларусь)
РФ заведет в Беларусь 200 военных эшелонов. Это беспрецедентная цифра, – белорусское СМИ
16:50
Доминик Рааб
В Британии прокомментировали возможность отправки своих военных в Украину
16:34
В Китае отреагировали на информацию о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады-2022.
16:19
Зеленский
Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку: Зеленский перед Играми в Пекине обратился к украинским олимпийцам
15:49
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращаются морозы
15:34
Дмитрий Кулеба
Кулеба объяснил, какими будут последствия признания Россией "ДНР" и "ЛНР"
15:21
Шевченко стал главным претендентом на должность тренера сборной Польши - Sportowe Fakty
15:06
Мураев
Охота на "кротов". Как Британия и США Мураева как российского агента разоблачили
14:51
"Европейская солидарность" требует от власти прекратить блокирование участия Порошенко в Межпарламентском Совете Украина-НАТО, – Геращенко
14:32
В Одессе загорелся подвал старинного дома. Спасен человек
14:09
Константин Елисеев: Банковая блокирует поездку Порошенко в НАТО и включила в делегацию депутата от ОПЗЖ. Альянс в шоке
13:51
Белорусское Полесье встретило россиян плакатом о "Путлере"
13:36
Андрей Мельник
Отставки командующего ВМС ФРГ недостаточно, Берлин должен изменить свою политику в отношении Киева, - украинский посол Мельник
12:45
Вместе с ракетами Javelin в Украину впервые поступили гранатометы SMAW-D. Фотофакт
12:30
Российскую и белорусскую военную технику расставляют вдоль северной границы Украины
12:14
Москва. Кремль
Москва готовит в Украине государственный переворот. Долго воевать для нее слишком дорого, - CNN
11:53
Мария Захарова
Захарова уже говорит о "провокациях" со стороны Украины во время олимпиады в Пекине
11:36
Самолет Lufthansa
Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев. Боятся нападения России, - СМИ
11:10
Работа в Чехии. Кто нужен и сколько можно заработать
10:50
"Крылатый Лев"
Обнародован длинный список конкурса писателей "Крылатый Лев"
10:37
Джо Байден и Борис Джонсон готовы отсоединить Россию от SWIFT, если ударит по Украине
10:09
Платформа с рссийским "Ураганом"
Едут не на 10 дней, а до осени. Что говорят россияне, которых сейчас забрасывают на границу Беларуси с Украиной
09:35
В Луцке девушку со смартфоном убило током в ванной, - СМИ
09:18
Евгений Мураев
Мураев ответил на обвинения со стороны Великобритании
09:00
На пограничной Черниговщине МВД, СБУ и ВСУ тренировались отбивать нападение диверсантов
08:39
Коронавирус
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 86 смертей, около 3 тыс. госпиталей, 15 тыс. заражений
08:17
Доехать маршруткой из Житомира в Киев будет стоить 140 грн
08:00
Япония обещает России "ответ" в случае нового вторжения в Украину
07:44
22 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - травмированный
07:20
Харьковчане восстановили памятную доску профессору Шевелеву
07:00
Эксклюзив
Игорь Коломойский
Уголь из ОРДЛО: действительно ли Порошенко виновен в госизмене и при чем здесь Зеленский, Коломойский и Медведчук, – расследование Черновол
02:17
Мураев
Мураев, Азаров, Арбузов, Сивкович. Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии
2022, суббота
22 января
22:56
Командующий ВМС Германии после скандального заявления о Крыме подал в отставку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV