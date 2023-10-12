Украина разбила Люксембург и опередила Англию в отборе молодежного Евро-2025
Сборная Украины переиграла в гостях Люксембург в квалификации молодежного чемпионата Европы – 2025
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Эш-сюр-Альзетте сборная Украины вышла вперед в конце первого тайма – гол забил Игорь Краснопир.
Украинская команда, которую тренирует испанец Унаи Мельгоса, увеличила преимущество на 69-й минуте усилиями Богдана Вьюника. До разгромного счет в компенсированное время довел Илья Квасиница.
Как выглядит турнирная таблица
Украина победила Люксембург 3:0, набрала 6 очков и вышла на первое место в группе F. У Англии, Сербии, Северной Ирландии и Люксембурга по 3 пункта. Азербайджан не набрал ни одного балла.
В финальную часть Евро-2025 напрямую выйдут победители групп и три лучших команды, которые финишировали вторыми. Остальные занявшие вторые позиции сборных разыграют еще три путевки на ЧЕ в стыковых матчах.
Следующий матч украинская молодежка сыграет 16 октября в Кошице (Словакия) против англичан.
Евро-2025
Отборочный турнир
12 октября
Группа F
Люксембург U21 – Украина U21 0:3
Голы : Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасница, 90+3
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