Украина разбила Люксембург и опередила Англию в отборе молодежного Евро-2025

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Эш-сюр-Альзетте сборная Украины вышла вперед в конце первого тайма – гол забил Игорь Краснопир.

Украинская команда, которую тренирует испанец Унаи Мельгоса, увеличила преимущество на 69-й минуте усилиями Богдана Вьюника. До разгромного счет в компенсированное время довел Илья Квасиница.

Как выглядит турнирная таблица

Украина победила Люксембург 3:0, набрала 6 очков и вышла на первое место в группе F. У Англии, Сербии, Северной Ирландии и Люксембурга по 3 пункта. Азербайджан не набрал ни одного балла.

В финальную часть Евро-2025 напрямую выйдут победители групп и три лучших команды, которые финишировали вторыми. Остальные занявшие вторые позиции сборных разыграют еще три путевки на ЧЕ в стыковых матчах.

Следующий матч украинская молодежка сыграет 16 октября в Кошице (Словакия) против англичан.

Евро-2025

Отборочный турнир

12 октября

Группа F

Люксембург U21 – Украина U21 0:3

Голы : Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасница, 90+3