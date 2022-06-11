Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Александра Петракова принимала Армению в польском городе Лодзь. Матч стал последним в карьере в составе национальной сборной для голкипера Андрея Пятова, защищавшего ее ворота в 102-м.

Украина вышла вперед на 61-й минуте. После передачи Александра Караваева с правого фланга Руслан Малиновский точно пробил с линии штрафной в нижний угол ворот.

Во второй раз украинцы забили на 77-й минуте. Александр Караваев совершил скоростной проход по флангу, перепасовался с Михаилом Мудриком и отправил мяч в сетку с угла вратарской площадки.

До разгромного счета на 84-й минуте довел Виталий Миколенко.

Сборная Украины победила Армению 3:0, набрала 6 очков и стала единоличным лидером турнирной таблицы. Армения с 3 пунктами идет третьей. Шотландия также имеет 3 пункта и занимает второе место. Ирландия пока не набрала ни одного очка и сегодня будет принимать шотландцев.

Следующий матч команда Петракова сыграет 14 июня против Ирландии, победившей во 2-м туре в Дублине со счетом 1:0.

Лига наций

Дивизион B. Группа 1

3-й тур

Лодзь, Польша

Украина – Армения 3:0

Голы : Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Зубков, 78), Малиновский, Сидорчук (Игнатенко, 84), Шапаренко (Пихалонок, 71), Цыганков, Яремчук (Довбык, 70), Мудрик (Миколенко, 7) .

Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян, Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66), Байрамян (Адамян, 55), Бабаян (Бичахчян, 55).

Предупреждение: Забарный, 45+2, Зинченко, 66, Матвиенко, 87 – Бабян, 45+2, Байрамян, 52, Адамян, 89, Воскоян, 90

8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2 туре Лиги наций.

10 июня голкипер Андрей Пятов объявил , что последний раз сыграет за сборную Украины в матче Лиги наций против Армении.

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