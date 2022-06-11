English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Украина разбила Армению в Лиге наций

Украина разбила Армению в Лиге наций

11 июня, 2022 суббота
17:57
Спорт

В субботу, 11 июня, в 3 туре группового раунда Лиги наций сборная Украины победила в Лодзи Армению со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Александра Петракова принимала Армению в польском городе Лодзь. Матч стал последним в карьере в составе национальной сборной для голкипера Андрея Пятова, защищавшего ее ворота в 102-м.

Украина вышла вперед на 61-й минуте. После передачи Александра Караваева с правого фланга Руслан Малиновский точно пробил с линии штрафной в нижний угол ворот.

Во второй раз украинцы забили на 77-й минуте. Александр Караваев совершил скоростной проход по флангу, перепасовался с Михаилом Мудриком и отправил мяч в сетку с угла вратарской площадки.

До разгромного счета на 84-й минуте довел Виталий Миколенко.

Сборная Украины победила Армению 3:0, набрала 6 очков и стала единоличным лидером турнирной таблицы. Армения с 3 пунктами идет третьей. Шотландия также имеет 3 пункта и занимает второе место. Ирландия пока не набрала ни одного очка и сегодня будет принимать шотландцев.

Следующий матч команда Петракова сыграет 14 июня против Ирландии, победившей во 2-м туре в Дублине со счетом 1:0.

Лига наций

Дивизион B. Группа 1

3-й тур

Лодзь, Польша

Украина – Армения 3:0

Голы : Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Зубков, 78), Малиновский, Сидорчук (Игнатенко, 84), Шапаренко (Пихалонок, 71), Цыганков, Яремчук (Довбык, 70), Мудрик (Миколенко, 7) .

Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян, Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66), Байрамян (Адамян, 55), Бабаян (Бичахчян, 55).

Предупреждение: Забарный, 45+2, Зинченко, 66, Матвиенко, 87 – Бабян, 45+2, Байрамян, 52, Адамян, 89, Воскоян, 90

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сборная Украины
Читайте также:
Ердоган Путін
9 июня, 2022 четверг
Два диктатора легко договорятся: Путин отдает Эрдогану Сирию, а президент Турции обеспечивает интересы кремля, - общественный деятель Невзлин
Ольга Стефанішина
9 июня, 2022 четверг
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
Німеччина
10 июня, 2022 пятница
"Мы должны покончить с глупостью": Германия изменяет правила экспорта оружия, что облегчит его поставку в Украину
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
11 июня
18:00
Связь между Запорожской атомной электростанцией и МАГАТЭ удалось восстановить, - Энергоатом
17:59
Экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций, - Reuters
17:50
В Мариуполе трактор МЧС России подорвался на мине, трое оккупантов погибли, - советник мэра
17:46
Тяжелое оружие, седьмой пакет санкций и разблокирование экспорта: о чем Кулеба говорил с главами МИД Польши и Литвы
17:43
Эксклюзив
Франция и Германия в критический момент протянули руку помощи России, - Пионтковский
17:41
Семья британца, которому на Донбассе грозит смертная казнь, призывает его освободить
17:37
По всей Донецкой области отсутствует свет, - мэр Краматорска
17:30
До конца следующей недели Еврокомиссия предоставит вывод о статусе кандидата в ЕС для Украины
17:27
ВСУ контролируют треть Северодонецка, - мэр Стрюк
17:11
У оккупантов есть план на следующие четыре месяца войны, - ГУР
16:47
Правительство США бойкотирует российский экономический форум в Петербурге и призывает остальные страны делать то же самое
16:43
На фото Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен
Экспорт электричества, отмена тарифов и €9 млрд: итоги переговоров Зеленского с главой Еврокомиссии
16:37
Зеленский
Все российские чиновники, судьи и банки: Зеленский выразил мнение, что должно быть в седьмом пакете санкций ЕС
16:26
В приграничной Брянской области РФ загорелась ремонтная база оккупантов. Вместе с техникой
16:12
Тайвань выделит 1,2 миллиона долларов на восстановление украинских храмов, разрушенных армией РФ
16:10
На Запорожье рашисты похитили голову студсовета
16:06
Эксклюзив
Троянским коням нельзя давать украинские паспорта: отъе****сь от нас, - юрист Загребельская
15:55
Украинские войска ведут контрнаступление вблизи Херсона, - городской совет
15:51
В оккупированном Херсоне принять гражданство РФ согласились только 24 человека
15:46
Сингапур передаст Украине кареты "скорой", пожарное снаряжение и миноискатели, - амбассадор Зеленко
15:39
Эксклюзив
В некоторых направлениях Запорожской области ВСУ отодвинули оккупантов к границам области, - боец "Легиона Свободы"
15:24
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили футболку
15:20
За сутки украинские пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов
15:11
Олаф Шольц
Шольц призвал Сербию ввести против РФ санкции и договориться с Косово
15:06
Эксклюзив
Кастинг на должность Путина начался, - Пионтковский
15:01
Россияне обстреляли Малую Токмачку на Запорожье: сгорел сельсовет, ранен человек
15:00
Вживую
Украина-Армения
Украина – Армения. Онлайн-трансляция перед первой домашней игрой в Лиге Наций
14:56
Президент бундестага Бас призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
14:53
Россия ответила угрозами на желание Польши увеличить контингент НАТО
14:48
"Они штабелями лежат. Не в холодильниках, запах сумасшедший". Оккупанты складывают ликвидированных в Украине под открытым небом
14:44
В Польше работают пункты социальной помощи для украинских беженцев. Список адресов
14:38
"Приговоренные" в "ДНР" к смертной казни иностранные военные ВСУ рано или поздно будут освобождены, - Верещук
14:22
Премьер Грузии пообещал "все рассказать народу", если ЕС откажет Тбилиси
14:19
Эксклюзив
В тюрьме Оленовки держат 10 тысяч не прошедших фильтрацию мариупольцев - советник мэра Андрющенко
14:17
После 24 февраля цены на продовольствие в РФ выросли в полтора раза, - росСМИ
14:08
Эксклюзив
Единственное, что может спасти Тайру, – это резонанс СМИ и международное давление, – волонтер Корчинская
14:00
Абсолютный чемпион мира заявил о желании сразиться с Ломаченко
13:59
В Мариуполе россияне ускорили снос обстрелянных ими домов: людям не дают забрать вещи
13:35
На фото Владимир Зеленский
Зеленский дал официальный ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать во время войны Украину
13:31
"Это мне муж подарил": разоблачена жительница Ирпеня, которая совместно с рашистами ограбила десятки жилищ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV