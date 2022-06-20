Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия
Рада на заседании 20 июня проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции, "за" – 259 голосов
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в телеграммах.
"Парламент поддержал ратификацию #0157 Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия) (голосов)
ЗА – 259 голосов! Против было только 8 голосов", – написал он.
В частности, из фракции "Слуга Народа" ратификацию поднимали 193 депутата, ЕС - 9, Батькивщина - 0, Платформа за жизнь и мир - 15, За будущее - 2, Голос - 10, Доверие - 13, Восстановление Украины - 12, а также " за" проголосовали пятеро внефракционных депутатов.
Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
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