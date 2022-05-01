Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства
Кабмин принял постановление о расторжении соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства
Об этом сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
"Кабинет Министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - заявили в Минагрополитике.
В министерстве подчеркнули, что война РФ против Украины изменила сферу действия обязательств, предусмотренных соглашением. Так, Россия пренебрегла целями по управлению морскими живыми ресурсами в пределах экономических зон и континентального шельфа, поэтому инструменты для их достижения нельзя резализировать.
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