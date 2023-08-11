Украина расторгла соглашение с Россией о работе железной дороги
В пятницу, 11 августа, было прекращено действие соглашения между Украиной и Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и советом министров - правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, заключенного 14 мая 1993 г. в Москве", - написал он.
В тексте разорванного соглашения говорилось , что оно было заключено ввиду целесообразности сохранения технологического единства железнодорожной транспортной сети между странами и "признавая чрезвычайную важность перевозок пассажиров и грузов как между Украиной и Российской Федерацией, так и в третьи страны".
Стороны, в частности, обязывались сохранять технологические связи между железными дорогами, координировать тарифную политику, содействовать в обеспечении поставок техники, оборудования, запасных частей и материальных ресурсов для нужд
железнодорожного транспорта, сотрудничать в области обучения сотрудников и т.д.
- 10 августа Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.
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