Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За решение расторгнуть соглашение с РФ проголосовали 274 депутата.

Украинский Кабмин и правительство России заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 27 ноября 1998 г. в Москве для создания и поддержки благоприятных условий для инвестирования и расширения экономического сотрудничества.

"Каждая из договорных сторон будет поощрять инвесторов другой договаривающейся стороны в осуществлении инвестиций на своей территории и допускает такие инвестиции в соответствии со своим законодательством", - говорилось в тексте расторгнутого соглашения.