Украина расторгла соглашение с РФ о поощрении и защите инвестиций
Верховная Рада в четверг, 10 августа, прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За решение расторгнуть соглашение с РФ проголосовали 274 депутата.
Украинский Кабмин и правительство России заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 27 ноября 1998 г. в Москве для создания и поддержки благоприятных условий для инвестирования и расширения экономического сотрудничества.
"Каждая из договорных сторон будет поощрять инвесторов другой договаривающейся стороны в осуществлении инвестиций на своей территории и допускает такие инвестиции в соответствии со своим законодательством", - говорилось в тексте расторгнутого соглашения.
- 4 августа Кабмин согласовал проект закона, предусматривающий прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество между Украиной и Ираном.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное