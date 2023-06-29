Украина расторгла соглашение о защите государственных секретов с Беларусью
Верховная рада в четверг, 29 июня, приняла законопроект о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении защиты государственных секретов между Украиной и Республикой Беларусь
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Рада поддержала закон №0197 , предусматривающий прекращение двустороннего соглашения между Украиной и Беларусью, заключенного 19 февраля 2004 года и ратифицированного 19 октября 2005 года.
В пояснительной записке указано, что соответствующее решение позволит обеспечить защиту национальных интересов Украины, будет способствовать сохранению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, оказавшихся под угрозой в связи с полномасштабной войной, развязанной Россией при поддержке Беларуси.
"Учитывая полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины, в условиях которой Республика Беларусь поддержала страну-агрессора (атаки со стороны российских войск подверглась государственной границе Украины с территории этой страны), а также установлены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси, сотрудничество с этой страной в оборонной и сфере безопасности не усматривается целесообразным", - отмечается в пояснительной записке.
- 11 июня независимое "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило , что в промежутке времени с января 2022 года по январь 2023 года Беларусь предоставила России более 131 тысячи тонн боеприпасов. Отправка в Россию боеприпасов из белорусских арсеналов хранения продолжается и поныне.
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