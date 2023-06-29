Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Рада поддержала закон №0197 , предусматривающий прекращение двустороннего соглашения между Украиной и Беларусью, заключенного 19 февраля 2004 года и ратифицированного 19 октября 2005 года.

В пояснительной записке указано, что соответствующее решение позволит обеспечить защиту национальных интересов Украины, будет способствовать сохранению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, оказавшихся под угрозой в связи с полномасштабной войной, развязанной Россией при поддержке Беларуси.

"Учитывая полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины, в условиях которой Республика Беларусь поддержала страну-агрессора (атаки со стороны российских войск подверглась государственной границе Украины с территории этой страны), а также установлены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси, сотрудничество с этой страной в оборонной и сфере безопасности не усматривается целесообразным", - отмечается в пояснительной записке.