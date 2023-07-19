Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Возможность продолжать вывозить украинскую продовольствие есть: физические корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции. Это уже в зависимости от того, как будет решено сторонами действующей инициативы. Поскольку ни мы, ни Турция, ни ООН не вышли из этой инициативы. Поэтому она для нас продолжает действовать. Единственный вопрос – физическая угроза. Когда было подписано соглашение, страна-агрессорка дала гарантии не атаковать корабли и портовую инфраструктуру", - отметил дипломат.

По его словам, Украина может перестать использовать согласованный ранее "зерновой коридор" из-за Босфора и начать использовать территориальные воды других стран.

"Но первое – это гарантии безопасности. То есть пойдут ли корабли под гарантии безопасности только, например, украинской стороны или ее страховщиков?" – подчеркнул Боднар.

Он отметил, что сейчас, когда РФ заявила о выходе из "зернового соглашения", ни одно судно не приближается к украинским портам за продовольствием.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , которое вывезло украинское зерно по действующему соглашению. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.