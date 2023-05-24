Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины .

Это заявление стало ответом на сообщение белорусской оппозиции в изгнании о том, что 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые оздоровительные лагеря и санатории на территории Беларуси.

Известно, что детей вывезли, по меньшей мере, в три места Беларуси. Утверждается также, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко лично отдавал приказы о вывозе групп украинцев.

Открыто уголовное производство по факту депортации детей с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в том числе в Беларусь.

"Факт и обстоятельства вывоза украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря на территории Беларуси сейчас расследуются в указанном уголовном производстве", - сообщили в ОГП.

Действия Беларуси могут быть квалифицированы также как преступление против человечности.