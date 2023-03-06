Украина расследует 104 военных преступления России, которые повредили окружающей среде, 11 из них квалифицировали как экоцид
Прокуроры экологических прокуратур привлечены к расследованию 104 военных преступлений России, причинивших вред окружающей среде, из них 11 производств возбуждено по факту экоцида
Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова на пресс-конференции в агентстве Інтерфакс-Україна.
"Речь идет о нападении на нефтебазы, обстреле нефтебаз, во время которых происходит значительное загрязнение и атмосферного воздуха, и почв", - сказала Литвинова.
Относительно расследования ущерба, причиненного обстрелами нефтебаз, она уточнила, что, согласно закону, нефтебазы должны размещаться на бетонной подушке, чтобы предотвратить попадание нефти в почву. Однако в результате обстрелов бетон был "выжжен дотла", и нефтепродукты попадали в почву. Теперь изучают вопрос, попали ли они в подземные воды.
Как один из примеров экоцида Литвинова вспомнила о систематических нападениях и обстрелах Харьковского физико-технического института, в котором расположены несколько отдельных объектов ядерной энергетики: хранилище от отработанного ядерного топлива и подкритическая установка источника нейтронов. Со времени полномасштабного российского вторжения территория университета претерпела 75 обстрелов разного характера.
Литвинова также отметила разрушенный в результате агрессии России Северокрымский канал, из-за чего вода начала подтапливать близлежащие города и населенные пункты, что также нанесло ущерб окружающей среде. Аналогичное уголовное производство открыли по повреждению шлюза Каховской гидроэлектростанции, после чего начал происходить неконтролируемый сброс воды реки Днепр и снижение ее уровня.
Заместитель генпрокурора отметила, что прокуратуре известно и о случаях причинения вреда животному и водному миру.
"Возможно, вы слышали, что участились случаи выбрасывания дельфинов на берег. Сейчас выдвинута теория о том, что причиной смерти этих дельфинов является работа двигателей сонаров", - сказала она.
Для проверки этой теории ученые провели вскрытия дельфинов, выделили мозг и внутренние уши, после чего в январе 2023 передали их для проведения исследования в университеты в Италии и Германии.
Как добавил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович, Украина на сегодняшний день не имеет доступа к 8 заповедникам и 10 природным паркам, которые расположены на временно оккупированной территории. Речь, в частности, о Черноморском биосферном заповеднике, Аскания-Нова, Азово-Сивашский природный парк, парк Олешковские пески и Джарылгацкий.
По его словам, хотя руководители находятся на подконтрольных территориях, работники продолжают ухаживать за парками и работать там.
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