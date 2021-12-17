Украина расширила список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабмином, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научніх учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, 9 декабря в Украине расширили требования к организациям, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса: в список попали работники социальной сферы, Укрпочты, Укрзализныци.

Приказ вступает в силу через месяц со дня опубликования.Работники этого списка учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.В Минздраве отметили, что люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.