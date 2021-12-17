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Украина расширила список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19
С сегодняшнего дня, 17 декабря, Минздрав расширил список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабмином, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научніх учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Работники этого списка учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
В Минздраве отметили, что люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.
- Напомним, 9 декабря в Украине расширили требования к организациям, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса: в список попали работники социальной сферы, Укрпочты, Укрзализныци.
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