Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль
Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года. Очевидно, что европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в этом вопросе
Об этом на заседании правительства 13 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем через 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", - отметил глава правительства и подчеркнул, что объем подготовительной работы колоссальный.
"В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляен в Украину прибудут более 10 еврокомисар проведение межправительственных консультаций", - добавил Шмыгаль.
По его словам, это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины.
- На саммите Украина – ЕС, который пройдет в феврале 2023 года, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.
- 28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
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