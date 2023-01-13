Об этом на заседании правительства 13 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем через 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", - отметил глава правительства и подчеркнул, что объем подготовительной работы колоссальный.

"В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляен в Украину прибудут более 10 еврокомисар проведение межправительственных консультаций", - добавил Шмыгаль.

По его словам, это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины.

На саммите Украина – ЕС, который пройдет в феврале 2023 года, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

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