Украина рассчитывает продлить контракт на транзит газа в Европу на 15 лет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы продлить контракт на транзит газа на 15 лет
Об этом Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам, с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа на 15 лет.
"Контракт сегодня существующий мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продление. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Украина даже готова увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров.
"Вот этот избыток мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитировать вдвое больше, система к этому готова", - заверил премьер.
- Напомним, 10 ноября российский Газпром повысил заявку на транзит через Украину до максимума долгосрочного бронирования - 109,3 млн куб. м.
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