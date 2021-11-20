Украина рассчитывает продлить контракт на транзит газа в Европу на 15 лет, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа на 15 лет.

"Контракт сегодня существующий мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продление. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина даже готова увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров.

"Вот этот избыток мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитировать вдвое больше, система к этому готова", - заверил премьер.