Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в комментарии ABC News.

По словам источника, эти договоренности были достигнуты в пятницу на саммите на базе ВВС США Рамштайн в Германии, когда страны-союзники обсуждали военную поддержку Украины.

Такие страны как Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить Украине определенное количество своих танков Leopard 2.

Украинский чиновник сказал, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить часть своих танков, однако согласие Германии все еще нужно для того, чтобы коалиция стран продолжила рассмотрение этого вопроса.

Как страна, где производится военная техника, Германия должна одобрить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять некоторые свои танки третьим странам, таким как Украина.

Во время брифинга на прошлой неделе западный дипломат назвал "подходящим моментом" для предоставления Украине новых возможностей, например танков.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший с ABC News на условиях анонимности, сказал, что танки Leopard немецкого производства также срочно нужны Украине, поскольку ее запасы боеприпасов для танков советской эпохи "заканчиваются".

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили, что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

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