Украина рассчитывает получить конкретные сроки членства в НАТО на саммите летом, - Ермак

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе беседы, организованной Atlantic Council, в пятницу передает Еспресо.Tv.



"Я считаю, что пора иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО. Я считаю, что во время этого периода войны, всей истории нашего разговора о НАТО Украина продемонстрировала нашими принципами, позициями, что мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО. Это значит, что на мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, абсолютно конкретную информацию об этом", - сказал Ермак.



Он подчеркнул, что сейчас это "вопрос жизни и смерти нашей страны".



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