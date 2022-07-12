Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

"Украина до конца июля должна получить 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза... Сегодня мы на Правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили на подписание меморандума Министра финансов Сергея Марченко и Главу Нацбанка Кирилла Шевченко", - отметил он .

Как отметил глава правительства, макрофинансовая помощь от ЕС пойдет на поддержку финансовой стабильности Украины.

"Также на заседании было принято постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии. Средства будут предоставлены через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов", - добавил премьер.

Напомним, 12 июля Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 миллиарда евро.