Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Стороны обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании, а также приоритетные направления сотрудничества для укрепления партнерства между правительствами обеих стран.

"Министр финансов Украины отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд долларов США ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в частности Великобритании", - проинформировали в Минфине.

Кроме того, стороны также обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета, в частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов Государственного бюджета.

Марченко поблагодарил правительство Соединенного Королевства за долгое плодотворное партнерство и активную позицию в осуждении вторжения РФ на территорию Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Джереми Гант в свою очередь заверил в непреклонной поддержке Украины.

17 ноября британская разведка сообщила, что РФ истощает свои запасы крылатых ракет массированными ударами по Украине. "Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - говорится в разведывательной пресс-службе.

19 ноября стало известно, что российское правительство пытается одалживать деньги на войну, пока ситуация на рынке относительно благоприятна, РФ уже провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств.