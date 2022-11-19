Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь Британии в следующем году – министр финансов Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с новоназначенным Канцлером казначейства Соединенного Королевства Джереми Гантом в Лондоне отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Стороны обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании, а также приоритетные направления сотрудничества для укрепления партнерства между правительствами обеих стран.
"Министр финансов Украины отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд долларов США ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в частности Великобритании", - проинформировали в Минфине.
Кроме того, стороны также обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета, в частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов Государственного бюджета.
Марченко поблагодарил правительство Соединенного Королевства за долгое плодотворное партнерство и активную позицию в осуждении вторжения РФ на территорию Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Джереми Гант в свою очередь заверил в непреклонной поддержке Украины.
- 17 ноября британская разведка сообщила, что РФ истощает свои запасы крылатых ракет массированными ударами по Украине. "Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - говорится в разведывательной пресс-службе.
- 19 ноября стало известно, что российское правительство пытается одалживать деньги на войну, пока ситуация на рынке относительно благоприятна, РФ уже провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное