Рекордные потери врага

Начнём с рекордных потерь врага, которые зафиксировал наш Генеральный штаб. За прошедшие сутки потери агрессора в личном составе впервые превысили тысячу уничтоженных врагов. Если быть точными, то тысячу тридцать, а за прошлый месяц была в общей сложности уничтожена двадцать одна тысяча агрессоров, что тоже, кстати, является рекордным показателем. Надеемся, что эти рекорды станут нормой. Де-факто они являются следствием активизации противника по всему участку линии фронта большими силами и использованием стратегии живого вала. Также после определенной паузы увеличилось и количество уничтоженной бронетехники. В частности, за прошедшие сутки были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин. Могу предположить, что значительная часть уничтоженной бронетехники – это зона Угледара. Есть видео, на котором видно, как взрываются российские танки. Надеюсь, что такие истории будут иметь постоянное продолжение.

Полеты "Стрижей"

А теперь к другой хорошей новости, которая, собственно, является не только новостью, но и подтверждением предыдущих предположений. Мы помним историю, когда в прошлом году на авиабазе вблизи города Саки в Крыму были уничтожены по меньшей мере 9 российских военных самолетов. Расстояние до линии фронта тогда было более 200 километров. А также удары по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области, где базировались стратегические бомбардировщики, до которого было расстояние более 1000 км. Наконец-то мы имеем первый подтвержденный факт, что для таких ударов могли быть применены модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" с дальностью полета до 1000 км и полезной нагрузкой до 150 кг. Такие разведывательные беспилотники "Стриж" есть в наших запасах и они до войны применялись как скоростные мишени для тренировки наших систем ПВО.

И вот эти "Стрижи" стали ударными дронами. Как именно? Это объясняют вчерашние фото с места падения беспилотника в Калужской области. Хотя именно этот полет "Стрижа" трудно назвать результативным, потому что он упал на расстоянии где-то в 300 км от нашей границы, вглубь территории РФ и за 150 км до Москвы. Вероятно, он мог за что-нибудь зацепиться, потому что летел на очень малой высоте. Есть кстати фотографии с места падения дрона.

Они сделаны в лесу и доказывают, что именно Ту-141 "Стриж" с авиабомбой ОФАБ-100-120 был использован для таких ударных миссий. Сама ударная бомба ОФАБ-100-120 является штатной авиационной осколочно-фугасной бомбой с массой в 123 кг, которая предназначена для уничтожения живой силы, техники и эшелонов с грузами.

Осколки такой бомбы разлетаются где-то на 100 метров. Эта бомба размещается в передней части беспилотника вместо разведывательной аппаратуры и это, кстати, рациональное и бюджетное решение. Потому что отпала необходимость создавать специальную боевую часть. Ударные дроны с такой авиабомбой идут на цель с предварительно определенными координатами. В наших медиа эта новость о "Стриже" под Калугой не вызывала особого энтузиазма, мол, "хлопок" не долетел до цели. Но здесь следует сделать два вывода: во-первых, у Украины есть средства для ударов вглубь территории РФ на глубину до 1000 км. Это уже подтверждено историей с Саками и с аэродромом в Энгельсе.

Вопрос только в количестве таких запасов "Стрижей", которые можно переделать на ударные дроны. И второй вывод, что собственно этот беспилотник с "хлопком" упал на расстоянии всего в 150 км до Москвы и его пролет российская ПВО в очередной раз пропустила. Такое впечатление, что российская система ПВО продолжает оставаться дырявой, что собственно хорошо. Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня в интервью CNN говорил о том, что у Украины есть средства для того, чтобы наносить удары по территории России на ее собственной глубине за пределами оккупированной Украины. Но я уверен, что не только о "Стрижах" речь шла. Мы все ждем обещанного ударного дрона от Укроборонпрома. Мы помним, что они громко рассказывали о том, что эта разработка способна наносить удары на расстояния более 1000 км, в том числе и по Москве. Итак, ждем, но, к счастью, не только Укроборонпром занимается вооруженными проектами.

Вероятные масштабы наступления РФ

Военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что российская пропаганда будет очень мощно использовать возможные украинские удары по военным объектам РФ. Соответственно, наши удары должны носить военно-эффективный характер, а не психологический. Потому что россияне тоже думали, что удары по энергетической инфраструктуре Украины деморализуют украинцев, а вышло наоборот. Наши ударные средства все же лучше использовать для снижения военной эффективности вооруженных сил РФ и вообще России в ведении войны против Украины.

Сейчас наблюдаем, что Россия активизировалась на Бахмутском, Угледарском и Лиманском направлениях. Россияне пытаются продавить украинскую оборону на Донбассе - это и политическая, и военная задача. Это то, что россияне себе спланировали, потому что широкомасштабную стратегическую операцию армия РФ физически сейчас не может себе позволить. Они даже не готовятся к этим мерам, поскольку мы видим ситуацию и в Беларуси, и на Харьковском направлении. В пропагандистских СМИ распространяется информация, что они сейчас и на Херсон пойдут, Николаев и Одессу. И это будет некое широкомасштабное стратегическое наступление. Именно таким распылением этого масштаба Россия пытается влиять на нашу психологическую устойчивость.

Но если проанализировать, что реально происходит, то очевидно, что украинское командование полностью владеет ситуацией и эффективно осуществляет управление обороной Бахмута и вообще Донбасского направления. Это значит, что нам точно не следует обращать внимание на российскую пропаганду. Если посмотреть на разные аспекты развития ситуации, например, возьмем экономическую, то мы видим, что у РФ уже есть 60% дефицит бюджета, чем в январе прошлого года – это катастрофическая тенденция для России. Очевидно, что примерно через полгода российская экономика подвергнется страшным изменениям, которые не дадут возможности российскому руководству свободно использовать ресурсы, как в 2022 году. Я бы дал эти шесть месяцев России, чтобы они попытались решить вопрос оккупации Донбасса, объявить это реальной победой и достижением целей. И признать, что они готовы к переговорам, хотя бы давить на Запад: давайте договариваться, давайте заставим украинцев начать переговоры.

Военный эксперт также добавил, что упреки, которые также выбрасывались в информационное пространство, якобы директор ЦРУ прилетал в Москву и Киев и предлагал обмен 20% территорий на мир. Это и есть отражение этого российского плана. Российское руководство вбрасывает эту идею, что территории, которые Путин уже включил в свою Конституцию, обменяем на объявление России победительницей в войне, что-то подпишем. Никаких репараций не будем выплачивать, Украине будет запрещено вступать в НАТО и так далее. Это попытка Путина выскользнуть из этой катастрофы, в которую он загнал и себя, и Россию 24 февраля 2022 года, но я уверен, что это ему не удастся. Поскольку те поставки вооружения, которые осуществляются, политические и военно-технические решения, которые сейчас наши союзники осуществляют, очевидно, что они этого не делали бы, если пытались хотя бы прислушаться к этим идеям. Россия пытается использовать любую возможность, чтобы влиять на наших западных партнеров и нас, чтобы попытаться договориться и не допустить большого украинского наступления. Если бы они успели оккупировать Донбасс и зафиксировать ситуацию до апреля, тогда у них был шанс избежать украинского наступления.