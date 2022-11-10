Об этом сообщила во время визита в Вашингтон первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Укринформ.

"В Украине работает группа Ермак-Макфол, которая среди прочего рассматривает санкции, которые должны вводиться партнерами", - отметила глава Минэкономики Украины.

По ее словам, в этот перечень входят ограничения против России в целых секторах: ИТ-сфере, поддержка санкций против ядерной энергетики, продажи золота, банковского сектора – в частности, исключение РФ из FATF (группы стран по борьбе с финансовыми преступлениями), а также в сфере добычи и металлургии.

Свириденко также подтвердила, что тема расширения санкций против РФ - один из предметов обсуждений во время ее встреч в Вашингтоне.

Отметим, что успешным примером санкций против России является ограничение морской торговли. Следовательно, падение товарооборота в портах РФ составляет от 50 до 90%.

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