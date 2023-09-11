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Украина работает над тем, чтобы заменить Россию на мировом рынке ядерного топлива, – Минэнерго

11 сентября, 2023 понедельник
11:56
Экономика

Украина работает над тем, чтобы заменить Россию на рынке ядерного топлива. Это снимет все преграды для наложения санкций на российскую атомную ветвь

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

По мнению главы Минэнерго, загрузка ядерного топлива в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС , произведенной компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов Энергоатома, должна открыть путь к санкциям против России в соответствующей отрасли.

"Не осталось никаких препятствий для того, чтобы наложить санкции на российскую атомную отрасль", - сказал министр, отметив, что ранее именно зависимость от ядерного топлива с РФ была аргументом для ряда стран, чтобы не вводить ограничения в этой области. Ранее ядерное топливо этого типа производила исключительно Россия.

"В настоящее время уже ведется работа с рядом европейских стран, подписаны соответствующие документы. Мы работаем над тем, чтобы заменить Россию на рынке ядерного топлива", - добавил Галущенко.

Новости
Украина
Россия
атомная энергетика
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