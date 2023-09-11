Украина работает над тем, чтобы заменить Россию на мировом рынке ядерного топлива, – Минэнерго

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

По мнению главы Минэнерго, загрузка ядерного топлива в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС , произведенной компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов Энергоатома, должна открыть путь к санкциям против России в соответствующей отрасли.

"Не осталось никаких препятствий для того, чтобы наложить санкции на российскую атомную отрасль", - сказал министр, отметив, что ранее именно зависимость от ядерного топлива с РФ была аргументом для ряда стран, чтобы не вводить ограничения в этой области. Ранее ядерное топливо этого типа производила исключительно Россия.

"В настоящее время уже ведется работа с рядом европейских стран, подписаны соответствующие документы. Мы работаем над тем, чтобы заменить Россию на рынке ядерного топлива", - добавил Галущенко.