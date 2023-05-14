Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столице Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Также он добавил, что обсудит вопросы поставок истребителей с Олафом Шольцем и обратится к немецкой стороне с просьбой поддержать Украину.

"Сегодня в украинском небе – преимущество России. Но наша задача – быть мощными в этом пространстве", – заявил Владимир Зеленский.

Олаф Шольц также отметил, что немецкая поддержка направлена на усиление возможности территориальной обороны Украины, чтобы заставить Россию отступить и уйти с украинской земли.