Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, продолжается работа над созданием гуманитарного коридора, в рамках которого должен быть возвращен домой тяжелораненых и пожилых людей, как гражданских, так и военных.

Россию удалось убедить в необходимости возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется ст. 110 Женевской конвенции, подчеркнул Лубинец. Оккупантам передали список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих и подчеркнули, что это не обмен, а именно репатриация.

По состоянию на 16 января более 20 тысяч семей разыскивают своих близких из числа гражданских, отметил омбудсмен.

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для вывоза раненых солдат из Украины на лечение в Турции.

Ранее в Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского , включающей 10 шагов, в том числе выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.

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