Украина работает над созданием гуманитарного коридора: оккупантам передали список с именами 800 тяжелораненых военных
Продолжаются переговоры с РФ о создании гуманитарного коридора, которым в Украину могут вернуться тяжелораненые и пожилые люди, как гражданские, так и военные
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, продолжается работа над созданием гуманитарного коридора, в рамках которого должен быть возвращен домой тяжелораненых и пожилых людей, как гражданских, так и военных.
Россию удалось убедить в необходимости возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется ст. 110 Женевской конвенции, подчеркнул Лубинец. Оккупантам передали список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих и подчеркнули, что это не обмен, а именно репатриация.
По состоянию на 16 января более 20 тысяч семей разыскивают своих близких из числа гражданских, отметил омбудсмен.
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