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Украина работает над снижением потребления газа до объемов собственной добычи

25 мая, 2022 среда
16:11
Экономика буровая

Украина должна потреблять столько газа, сколько она добывает, и планирует снизить потребление этого ресурса до такого уровня

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, во время встречи министра с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом, говорится в релизе Минэнерго.

По его словам, Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию, говорится в сообщении.

Однако министр не уточнил, в какой временной перспективе Украина может довести потребление газа до уровня своей добычи.

Галущенко отметил, что такой трансформации будут способствовать новые проекты развития энергосектора, которые должны стартовать после завершения войны. Он выразил надежду, что USAID поддержит подобные проекты.

Тем временем уже сейчас Украина работает над увеличением коммерческого экспорта электроэнергии.

"Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", – пояснил Галущенко.

Он также подчеркнул, что насущным вопросом является ядерная безопасность, в частности – деоккупация крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. В настоящее время ЗАЭС захвачена российскими оккупантами.

  • Напомним, по данным американского СМИ, Европа согласилась платить Путину за газ рублями.

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газ
война с Россией
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