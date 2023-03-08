Украина работает над получением кассетных боеприпасов, - член комитета Совета по нацбезопасности Чернев
Украине нужны запрещенные кассетные боеприпасы, идет работа над их получением
Об этом в эфире Эспрессо рассказал народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Здесь есть два составляющих вопроса - публичная и не публичная. Публично, действительно наши партнеры, которые не являются подписантами конвенции и также использовали такие кассетные боеприпасы, достаточно чувствительно относятся к любой информации, касающейся этой темы. То ли относительно использования этих боеприпасов, разговоров о передаче другим странам. Я могу сказать, что так нам такие боеприпасы нужны, мы понимаем, как их использовать и работаем над тем, чтобы они в Украине появились", - сказал он.
- Напомним, еще 8 декабря западные СМИ сообщали , что США размышляют над запросами Украины о передаче кассетных боеприпасов.
- 11 января украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждение о том, что Турция поставляет в Украину кассетные боеприпасы, назвав такую информацию сплетней.
- По данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как могущие непропорционально поразить гражданское население.
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