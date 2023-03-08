Украина работает над получением кассетных боеприпасов, - член комитета Совета по нацбезопасности Чернев

Об этом в эфире Эспрессо рассказал народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Здесь есть два составляющих вопроса - публичная и не публичная. Публично, действительно наши партнеры, которые не являются подписантами конвенции и также использовали такие кассетные боеприпасы, достаточно чувствительно относятся к любой информации, касающейся этой темы. То ли относительно использования этих боеприпасов, разговоров о передаче другим странам. Я могу сказать, что так нам такие боеприпасы нужны, мы понимаем, как их использовать и работаем над тем, чтобы они в Украине появились", - сказал он.