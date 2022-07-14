Украина работает над организацией эвакуации с территории Святогорской Лавры

Об этом сообщили в управлении разведки Украины.

"Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, который находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам стороны российских военных.

"На территории Лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них - паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий", - добавляют в разведке.

Сообщается, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Для них планируют доставить гуманитарные грузы – еду, воду и медикаменты.

9 мая российские войска прицельными ударами уничтожили скит Свято-Успенской Святогорской Лавры Московского патриархата в Донецкой области.

4 июня в результате российских обстрелов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb