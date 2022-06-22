Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.

"С МВФ ситуация однозначная: мы работаем над новой программой. Считаем ее принципиальной для нас", – сказал Гетманцев.

Он добавил, что согласование новой программы с Фондом имеет стратегическое значение для победы над Россией.

Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, Киев нуждается в большей иностранной помощи в результате полномасштабной войны, сейчас ведутся предварительные обсуждения нового пакета помощи от МВФ.

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