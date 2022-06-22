Украина работает над новой программой с МВФ, это стратегически важно для победы, - Гетманцев
Новая программа с Международным валютным фондом стратегически важна для победы над Россией
Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.
"С МВФ ситуация однозначная: мы работаем над новой программой. Считаем ее принципиальной для нас", – сказал Гетманцев.
Он добавил, что согласование новой программы с Фондом имеет стратегическое значение для победы над Россией.
- Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, Киев нуждается в большей иностранной помощи в результате полномасштабной войны, сейчас ведутся предварительные обсуждения нового пакета помощи от МВФ.
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