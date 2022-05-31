Украина работает над международной операцией по деблокированию портов, - Кулеба
31 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство продолжает работать совместно с ООН для разблокирования работы портов и возобновления экспорта
Об этом он написал в Twitter.
"Россия играет с миром в голодные игры, одной рукой блокируя экспорт украинских продуктов питания, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с военно-морскими силами партнеров, обеспечивая безопасный торговый путь без риска безопасности", – отметил министр.
- 25 мая министр иностранных дел Китая Ван И выступил за создание зеленого коридора для экспорта украинского зерна.
- В британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.
- 28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек.
- 31 мая Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды.
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