Об этом он написал в Twitter.

"Россия играет с миром в голодные игры, одной рукой блокируя экспорт украинских продуктов питания, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с военно-морскими силами партнеров, обеспечивая безопасный торговый путь без риска безопасности", – отметил министр.

25 мая министр иностранных дел Китая Ван И выступил за создание зеленого коридора для экспорта украинского зерна.

В британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек.

31 мая Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды.