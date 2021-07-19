"Украина работает, чтобы превратиться в европейское государство": МИД отреагировал на заявление Арестович по "разворот на Восток"

Об этом заявил Укринформу спикер МИД Олег Николенко.



"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметил представитель МИД.

Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно наша страна делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство.

"И этот путь неизбежен. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - акцентировал представитель МИД.

Он добавил, что именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Отметим, в эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что Украина развернется на Восток, если Запад продолжит сдавать интересы Украины. По его словам, Евросоюз и политическая элита США раскололись по вопросам взаимоотношений с Россией.