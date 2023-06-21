Украина пытается вернуть из Швейцарии арестованные там 600 кг золота окружения Януковича, - директор НАБУ Кривонос
Национальное антикоррупционное бюро в сотрудничестве с правоохранителями Швейцарии ведут расследование по конфискованным 600 килограммам золота из окружения экс-президента Виктора Януковича
Об этом в интервью Укринформу рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.
На вопрос по делу руководитель бюро сказал: "Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем.
Как известно, в 2017 году в Швейцарии обнаружили банковский ящик с 600 килограммами золота, принадлежащего лицу из окружения беглого экспрезидента Виктора Януковича. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко не разглашал имя держателя золота.
Это дело поначалу расследовал Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры под управлением заместителя генпрокурора Евгения Енина. В 2018 году он сообщал, что следователи устанавливают источники средств, на которые оцепление экспрезидента Януковича купило 600 килограммов золота. Когда Генпрокуратура потеряла право вести следствие в 2019 году, это дело было передано в НАБУ.
В феврале этого года правительство Швейцарии сообщило о конфискации активов на $140,6 млн, связанных с Януковичем.
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