Об этом в интервью Укринформу рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

На вопрос по делу руководитель бюро сказал: "Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем.

Как известно, в 2017 году в Швейцарии обнаружили банковский ящик с 600 килограммами золота, принадлежащего лицу из окружения беглого экспрезидента Виктора Януковича. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко не разглашал имя держателя золота.

Это дело поначалу расследовал Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры под управлением заместителя генпрокурора Евгения Енина. В 2018 году он сообщал, что следователи устанавливают источники средств, на которые оцепление экспрезидента Януковича купило 600 килограммов золота. Когда Генпрокуратура потеряла право вести следствие в 2019 году, это дело было передано в НАБУ.

В феврале этого года правительство Швейцарии сообщило о конфискации активов на $140,6 млн, связанных с Януковичем.