Украина пытается помешать проведению выборов в российскую Думу, - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.



Министр сказал журналистам, что много провокаций перед выборами в Думу "проходят через Украину".



Он также обвинил Украину в стремлении дискредитировать избирательный процесс в России в глазах мирового сообщества и подстрекательстве других государств, чтобы те не отправляли своих наблюдателей на предстоящие выборы.



Глава МИДа страны-врага добавил, что аналогичная схема была проведена украинскими провокаторами в Белоруссии.



"Мне уже стало известно, что они (Украина, - ред.) веером разослали по всем странам требование, чтобы послы шли к чиновникам и настаивали на том, чтобы не направлять наблюдателей на наши выборы", - отметил Лавров.



Лавров упомянул оккупированные Крым и ОРДЛО в контексте выборов. Кремлевский министр говорит, что участие украинских граждан с паспортами оккупанта не противоречит нормам международного права и может считаться "делом решенным". Лавров добавил, что "несмотря на несостоятельность претензий Киева, Украина продолжит наращивать давление на Россию с целью вывести ее из равновесия"

Напомним, Украина призвала ОБСЕ отреагировать на намерения России привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму