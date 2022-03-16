Украина пытается организовать гуманитарные коридоры в заблокированные города Харьковщины и Киевщины, – Верещук
Украинская сторона пытается договориться с оккупантами о режиме тишины в четверг, 17 марта, для организации гуманитарных коридоров в заблокированные населенные пункты Харьковщины и Киевщины. Также планируется продолжить эвакуацию людей из Мариуполя
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня мы особое внимание и усилия сосредоточили на организации безопасности наших людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя. Утром мы давали информацию о нежелании оккупационных войск давать какие-либо гарантии работы коридора Мариуполь-Запорожье", - рассказала Верещук.
Украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации оккупанты так и не пропустили в Мариуполь. Однако из города все же удалось эвакуировать более 6 тысяч человек.
На завтра, 17 марта, Украина ведет переговоры о режиме тишины вдоль маршрута, чтобы продолжить эвакуацию населения из Мариуполя. Кроме того, планируют организовать коридоры для доставки гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковщины и Киевщины.
- Напомним, 17 марта в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки.
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