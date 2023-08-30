"Украина прозвучит во всех уголках планеты": на фестивале Burning Man представят уникальную скульптуру

Об этом сообщил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

"В этом году в пустыне штата Невада, на одном из крупнейших художественных событий года - Burning Man будет представлена украинская работа. Она будет о стране и о каждом из нас. Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят, и во взаимодействии с огнем что-то родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо до этого. Что-то очень похоже на Украину и каждого из нас", - написал он.

"Эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Честно говоря, даже не помню, когда-то до этого были скульптуры, которые через сожжение рождались, а не исчезали... Я думаю, что завтра Украина прозвучит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством", - добавил Дейнега.

Справка: Фестиваль Burning Man – ежегодное восьмидневное событие, во время которого представлено независимое искусство. Участники фестиваля готовят необычные костюмы, которые должны удивить других людей. В последний день фестиваля традиционно сжигают деревянную статую человека. В этом году он пройдет с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в Неваде.