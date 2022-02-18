Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 через две-три недели, - Минздрав

Об этом сообщает "Укринформ" .



"Мы уже его (пик заболеваемости – ред.) проходим, думаю, две-три недели и мы уже будем идти вниз, если не будут дополнительных непредсказуемых особенностей штамма коронавируса", – сказал Ляшко.



Министр добавил, можно прогнозировать значительное уменьшение количества случаев и госпитализаций через COVID-19, учитывая особенности штамма "Омикрон".



Он отметил, что Минздрав анализирует ситуацию в Дании и Великобритании, где уровень вакцинации значительно выше, чем в Украине и где постепенно снимают карантинные ограничения.



"Мы будем следить, влияет ли отмена карантинных ограничений на увеличение количества случаев и госпитализаций. Поскольку основная задача карантинных ограничений была не допустить коллапса системы здравоохранения. Сейчас мы видим, что при таком количестве вакцинированных и такой агрессивности штамма рисков для системы здравоохранения нет", - сказал глава Минздрава.



По его словам, в Украине должно быть вакцинировано не менее 70% взрослого населения, что позволит обойтись без карантинных ограничений при сезонном росте заболеваемости ОРВИ.



"Наша цель - 70% взрослого населения полным курсом. И бустерная вакцинация для всех, кто в этом нуждается. Это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения при дальнейшем потенциальном росте, который прогнозируется все-таки, что волны еще будут, в частности , на октябрь-ноябрь 2022 года", - подчеркнул министр.

Напомним, Ляшко сообщил , что Украина потратила 130 млрд грн на борьбу с пандемией коронавируса.