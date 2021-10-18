Украина пройдет отопительный сезон без стрессов, если зима не будет слишком длинной и холодной, - Павлюк
В этом году отопительный сезон пройдет без осложнений в случае мягкой и не слишком долгой зимы
Такую позицию озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Хватит ли газа, достаточно сложно точно спрогнозировать, потому что газотранспортная система Украины (ГТС) является большой и длинной, она имеет много потребителей, имеет много подземных газохранилищ и источников. Если посмотреть на общий объем газа, который у нас сейчас есть в хранилищах, то его при нормальной, не критичной зиме, должно хватить", - сказал Павлюк.
Он выразил надежду, что профессионализм оператора ГТС все же позволит избежать стрессов.
"Хотя в целом сеть и система будет работать на пределе мощностей. При том, что россияне очень затрудняют прохождение этого отопительного сезона", - отметил эксперт.
По его словам, это тоже может быть фактором, который существенно повлияет на поставки газа потребителям.
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По состоянию на конец сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд куб.м, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Объемы газа в украинских хранилищах, которые принадлежат иностранцам, составляют 10-15%, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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