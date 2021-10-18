Украина пройдет отопительный сезон без стрессов, если зима не будет слишком длинной и холодной, - Павлюк

Такую позицию озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Хватит ли газа, достаточно сложно точно спрогнозировать, потому что газотранспортная система Украины (ГТС) является большой и длинной, она имеет много потребителей, имеет много подземных газохранилищ и источников. Если посмотреть на общий объем газа, который у нас сейчас есть в хранилищах, то его при нормальной, не критичной зиме, должно хватить", - сказал Павлюк.

Он выразил надежду, что профессионализм оператора ГТС все же позволит избежать стрессов.

"Хотя в целом сеть и система будет работать на пределе мощностей. При том, что россияне очень затрудняют прохождение этого отопительного сезона", - отметил эксперт.

По его словам, это тоже может быть фактором, который существенно повлияет на поставки газа потребителям.