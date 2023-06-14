Наступательная операция ВСУ на Запорожском направлении

Если говорить об изменениях по всей линии фронта, то речь идет только о метрах. Однако должны помнить, что за метры нам приходится платить высокую цену. По данным Министерства обороны Украины, ВСУ смогли продвинуться на 200-500 метров на Бахмутском направлении, а на Запорожском направлении - на 350 метров. Кстати, на Запорожском направлении есть несколько сложившихся направлений для наших сил . Это наступление от населенного пункта Лобково, движение от Орехова до Токмака, продвижение к югу от Большой Новоселки в сторону Старомлыновки, а также боевые действия в зоне Угледара. Все эти четыре направления активно формируются и могут быть достаточно активными. Все эти активные боевые действия осуществляются силами наших отдельных рот и батальонов с минимальным привлечением бригад и основных сил резерва. Противник же начал использовать часть своих резервов для контратак, что крайне показательно и важно, особенно при уничтожении этих резервов.



Карта боевых действий на Запорожском направлении по состоянию на 14 июня

Российские оккупационные войска смогли построить достаточно мощные фортификационные оборонные сооружения на Запорожском направлении. Эти линии обороны сегодня являются самым большим вызовом для Сил обороны. Об этих линиях обороны также высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что украинские войска смогли показать успешные результаты в начале наступления. Однако, по его словам, наступление Сил обороны на оккупированные Россией территории может стать кровавым и жестоким, ведь российские войска имели время для укрепления своих линий защиты. Хотя, по-моему, эти вызовы понимают в Генштабе ВСУ и без таких объяснений. Украина должна провести уникальную и четко спланированную операцию по освобождению своих территорий. Даже учитывая сложность проведения таких операций без авиационной составляющей мы понимаем, что потенциал украинской армии значительно вырос. Однако нужно также отметить, что украинцам не следует ожидать значительных результатов сразу. Следует помнить, что Украина проводит уникальную наступательную операцию, которую не проводили ни одна страна НАТО и США. Поэтому наступление ВСУ потребует мужества, оружия и нестандартных решений от военного руководства государства.

Продвижение сил обороны на Бахмутском направлении

Экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои. Бои не останавливаются ни днем, ни ночью. Ситуация стабильно тяжелая и напряженная. У врага больше техники, личного состава, артиллерии и боеприпасов. Майор ВСУ также отметил, что авиация россиян активно работает на Бахмутском направлении. Однако, несмотря на определенное преимущество противника, украинские подразделения находят слабые места в обороне врага и постепенно продвигаются вперед. Продвижение Сил обороны, по словам Жорина, на Бахмутском направлении происходит ежедневно. Противник пытается удержать рубежи. Жорин отметил, что на Бахмутское направление противник перебрасывает существенное количество резервных подразделений. Он добавил, что противник смог замедлить движение украинских подразделений, однако остановить продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении россиянам уже не удастся. Экс-командир полка "Азов" отметил, что россияне начали перебрасывать на Бахмутское направление подразделения десантных войск. Он отметил, что уже есть пленные российские десантники, которые были переброшены в Бахмут. Жорин рассказал, что за счет десантных подразделений россияне пытаются стабилизировать фронт у Бахмута, а затем восстановить утраченные позиции.



Карта боевых действий на Бахмутском направлении по состоянию на 14 июня



Максим Жорин также рассказал об активности российской авиации на Бахмутском направлении. По его словам, российская авиация работает по украинским позициям по несколько раз в день. Атакуют россияне управляемыми ракетами или неуправляемыми. Также, как отметил Жорин, в последнее время украинские позиции россияне атакуют неуправляемыми авиабомбами, что также очень вредит. Он отметил, что для борьбы с российской авиацией украинские военные на Бахмутском направлении используют мобильные системы противовоздушной обороны. Тем не менее, они сейчас не очень эффективны, поскольку противник понимает их технические характеристики и пытается не подлетать в зону поражения.

Российский ВПК заработал на полную мощность.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что РФ смогла перевести собственный ВПК на военные рельсы в ноябре прошлого года. Россия начала это делать сразу после успешного контрнаступления ВСУ в начале сентября. В РФ предпринимались целенаправленные и сконцентрированные шаги для этого. По словам Бадрака, к концу 2022 года российская промышленность смогла наладить производство военно-промышленного комплекса. К примеру, в России смогли передать партию истребителей Су-57 для воздушно-космических сил РФ . Россия смогла продать партию истребителей Су-30 Мьянме, а также партию Су-30 Ирану. Также доказательством того, что российский ВПК встал на военные рельсы, передана ВС РФ партия танков Т-90М "Прорыв" в январе текущего года. Однако, по словам Бадрака, ни Су-57, ни танк Т-90М нельзя сегодня относить к начальным проектам этих моделей. Поскольку Россия из-за санкций все же испытывает определенные сложности в отношении компонентов своей военной техники. Поэтому вполне вероятно, что современные образцы производимой военной техники РФ могут отличаться по техническим составляющим. Итак, Россия действительно начала производить больше вооружения, однако новые образцы стали менее технологичными.





Российский истребитель Су-57 (иллюстративное фото).



Валентин Бадрак также отметил еще один немаловажный момент. По его словам, в РФ делают большую ставку на импортозамещение и многое действительно удается заменить. Он отметил, что технологические санкции против РФ бездействуют. Он отметил, что в дальнейшем будет очень трудно ограничить Россию в технологических возможностях. Единственный путь ограничения России – полный запрет экспорта в РФ. По убеждению Бадрака, запрет на экспорт в РФ является единственным шансом для технологического сдерживания России.

