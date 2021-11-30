Украина провела учения с привлечением авиации на границе с Беларусью
На Волыни прошли масштабные учения подразделений системы МВД Украины в рамках специальной пограничной операции "Полесье"
Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
30 ноября вблизи села Дольск Камень-Каширского района Волынской области состоялись совместные штабные тренировки органов управления, подразделений охраны государственной границы, резервов усиления Государственной пограничной службы Украины, которые прибыли на участок 6-го Волынского пограничного отряда и подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, ГСЧС Украины и правоохранительных органов.
Участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы.
В частности, речь идет о гуманитарных задачах, а именно: оказании помощи, установлении пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.
Также подразделения ГСЧС Украины отработали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.
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