Украина провела реформу прочности ЕС и мы максимально объединили НАТО, - Зеленский

Об этом он заявил во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

"Наше государство стало кандидатом на вступление в ЕС, движение к обретению полноправного членства предполагает реформы, но и восстановление Украины предусматривает реформы. Мы должны еще усилить наши институции, мы должны еще обновлять стандарты жизни. Наша цель в том, чтобы Украина стала не только наиболее свободной страной в Европе и наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в ЕС, выполнили политическую часть работы", - сказал Зеленский.

По его мнению, Украина провела самую большую реформу для стран европейского сообщества.

"Это, я считаю, самая главная реформа и мы ее уже реализовали – реформа прочности Европейского Союза. Это фактическая реформа ЕС – он по-настоящему объединен. Крепко объединен теперь благодаря и нам. Благодаря этой нашей реформе мы актуализировали каждую из базовых ценностей Европы. Также и поддержка странами НАТО нашего государства означает, что мы максимально объединили Альянс. Такой объединенности Альянса не было десятки лет", - отметил президент.

По его словам, восстановление Украины станет также большой реформой.

"Мы все вместе объединяем демократический мир, настолько, что каждый увидит – мировоззрение свободных людей всегда побеждает. Мир увидит, что никто и никогда не сможет достичь войной своих целей", – подытожил Зеленский.