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Украина провела переговоры по гарантиям безопасности с Грецией

12 августа, 2023 суббота
00:28
Война с Россией

Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью заключения двустороннего соглашения, результатом которого станет обязательство Греции предоставить Украине гарантии безопасности в нескольких секторах, а не только в оборонной сфере.

Об этомсообщает Ekathimerini.

На более широком политическом уровне стороны обсуждают создание рамок, которые приведут двусторонние отношения между Грецией и Украиной в соответствие с духом декларации лидеров G7, а затем и Европейского Совета по продолжению долгосрочной поддержки Киева и на практическом уровне.

Дискуссия о политическом измерении вопроса сейчас проходит на уровне министерств иностранных дел.

Если эти дискуссии будут завершены, будет рассмотрен вопрос о том, как конкретизировать отдельные измерения соглашения. Американцы также участвуют в этих контактах.

Долгосрочные цели включают в себя восстановление Украины и ее включение в западноевропейские экономические структуры. Одной из обсуждаемых тем является энергетическая безопасность Украины, больше не зависящая от РФ.

С точки зрения принципов одной из важных для Греции проблем является международное право, международное правосудие и верховенство права. Ожидается, что Афины постараются играть определенную роль в этой сфере.

Также издание сообщает о теплом телефонном разговоре 11 августа, который провел министр иностранных дел Георгий Герапетритис со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Герапетрит подчеркнул, что Афины поощряют все международные инициативы, направленные на восстановление суверенитета Украины и предотвращение гуманитарных кризисов.

Со своей стороны глава МИД Украины поблагодарил греческий коллегу за поддержку Грецией Совместного заявления G7 в поддержку Украины.

Оба министра подтвердили готовность к расширению двустороннего сотрудничества и договорились о визитах Кулебы в Афины, а затем Герапетриса в Киев и Одессу.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути к НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности для Украины

25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.

8 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил , что Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, ведь не является оборонной организацией. Это дискуссия на уровне НАТО и отдельных стран

Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.

помощь Украине
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