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Украина провела 28 обменов пленными и освободила 978 человек за время полномасштабного вторжения РФ

27 октября, 2022 четверг
12:50
война с Россией

С 24 февраля Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграмме .

По ее словам, несколько последних дней стали знаковыми в обмене военнопленными и Украина "заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно". Анна Маляр отметила, что эта тема очень чувствительна, поэтому детали об обмене не распространяются, чтобы не навредить, но государство делает все для освобождения людей.

"Переговоры по освобождению и обменам наших военнопленных постоянно продолжаются. С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и уволено 978 человек (среди них 99 гражданских)", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Она призвала родственников пленных и без вести пропавших доверять информацию о них только государственным уполномоченным институтам - Координационному штабу по обращению с военнопленными, состоящему из более 10 учреждений и организаций. Также Анна Маляр добавила, что обнародование в соцсетях личных данных о военнопленных и без вести пропавших может нанести ущерб безопасности и обмену.

Координационный штаб действует на базе украинской разведки. Приемная расположена по адресу: Киев, улица Спасская, 37. Номера телефонов: +38 (095) 412 74 24, +38 (044) 425 12 09.

Там принимают родственников военнопленных и пропавших без вести, предоставляют им информацию и юридическую или психологическую помощь.

"Напоминаю, что освобожденные из плена украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в государственных медицинских учреждениях под наблюдением специалистов высокого уровня и бесплатно получают полный спектр необходимых медицинских услуг. Все их потребности финансирует государство в полном объеме", - отметила Анна Маляр.

11 октября из российского плена освободили 32 украинских воинов, а также вернули тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

13 октября Украина освободила из российского плена еще 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

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Анна Маляр
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