Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть, – Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после участия в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина .

"Я не верю, что шестой пакет может быть принят без эмбарго на нефть. Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть", – сказал он.

По словам Кулебы, вопрос в том, какой будет цена такого ограничения.

"Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос – когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что шестой санкционный пакет против РФ пока не принят.

Напомним, Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.

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