Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть, – Кулеба
В МИД Украины не верят в возможность принятия шестого пакета санкций против России без эмбарго на российскую нефть
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после участия в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина .
"Я не верю, что шестой пакет может быть принят без эмбарго на нефть. Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть", – сказал он.
По словам Кулебы, вопрос в том, какой будет цена такого ограничения.
"Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос – когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло", - сказал глава МИД.
Он также отметил, что шестой санкционный пакет против РФ пока не принят.
- Напомним, Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.58Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное