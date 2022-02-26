Украина просит заблокировать пропагандистские росСМИ в Youtube, отключить россиянам Facebook и Netflix
Глава Минцифры Михаил Федоров обратился к платформе YouTube относительно блокирования пропагандистских российских СМИ и к Meta относительно блокирования Instagram и Facebook
Об этом он написал в Telegram.
Федоров обратился к Youtube с просьбой заблокировать пропагандистские российские СМИ, "которые называют нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну".
Он также обратился к Meta относительно блокировки Facebook и Instagram и к Netflix – по блокированию сервиса в РФ.
Министр отметил, что он обратился в компании с целью достучаться до молодежи и проактивного населения.
По его словам, Россия уже наблюдает за проблемами с доступом к ApplePay.
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