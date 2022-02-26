Украина просит заблокировать пропагандистские росСМИ в Youtube, отключить россиянам Facebook и Netflix

Об этом он написал в Telegram.



Федоров обратился к Youtube с просьбой заблокировать пропагандистские российские СМИ, "которые называют нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну".



Он также обратился к Meta относительно блокировки Facebook и Instagram и к Netflix – по блокированию сервиса в РФ.



Министр отметил, что он обратился в компании с целью достучаться до молодежи и проактивного населения.



По его словам, Россия уже наблюдает за проблемами с доступом к ApplePay.