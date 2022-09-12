Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления, - WSJ
Ранее Вашингтон отказывал в предоставлении тактических ракетных систем ATACMS дальностью 300 километров из-за риска провоцировать Россию
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Известно, что документ, на который ссылается издание, был подготовлен правительством Украины и передан американским конгрессменам. Он содержит десятки типов вооружений, которые, по утверждению Киева, понадобятся "для продолжения наступления в 2023 году".
Среди них: танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы высокой мобильности HIMARS.
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Новый запрос на оружие подготовлен на фоне успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, в результате которого Украина восстановила контроль над десятками населенных пунктов.
Как напоминает издание WSJ, незадолго до этого главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и депутат украинского парламента Михаил Забродский опубликовали статью, в которой утверждают: переломный момент в войне может наступить, если у украинцев, как и у русских, будут иметь системы большего радиуса действия – в частности ATAC.
- Напомним, министерство обороны России признало свой провал в Харьковской области
- 11 сентября стало известно, что в США признают, что продвижение ВСУ происходит быстрее, чем ожидалось.
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