Украина просит у США по $2 млрд помощи ежемесячно, - The Washington Post

Об этом пишет The Washington Post, цитируя министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, (Марченко – Ред.) заявил, что страна ищет не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из Соединенных Штатов для покрытия неотложных расходов на апрель, май и июнь».

Кроме этих миллиардов помощи, в будущем ожидается дополнительный долгосрочный запрос, чтобы помочь Украине оправиться от "по оценкам, значительный ущерб от войны".

Отмечается, что непредоставление этих денег может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России.

Марченко в интервью The Washington Post сказал, что "нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну".

По его словам, Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды.

Штаты уже предоставили Украине около миллиарда долларов экономической поддержки с 24 февраля. На минувшей неделе администрация президента США объявила о помощи в размере 500 миллионов долларов.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .