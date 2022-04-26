Украина просит у США по $2 млрд помощи ежемесячно, - The Washington Post
Украина просит США предоставлять не менее 2 млрд долларов в месяц как экономическую помощь
Об этом пишет The Washington Post, цитируя министра финансов Украины Сергея Марченко.
"Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, (Марченко – Ред.) заявил, что страна ищет не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из Соединенных Штатов для покрытия неотложных расходов на апрель, май и июнь».
Кроме этих миллиардов помощи, в будущем ожидается дополнительный долгосрочный запрос, чтобы помочь Украине оправиться от "по оценкам, значительный ущерб от войны".
Отмечается, что непредоставление этих денег может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России.
Марченко в интервью The Washington Post сказал, что "нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну".
По его словам, Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды.
- Штаты уже предоставили Украине около миллиарда долларов экономической поддержки с 24 февраля. На минувшей неделе администрация президента США объявила о помощи в размере 500 миллионов долларов.
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