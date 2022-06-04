Украина просит у Германии подводные лодки
3 июня голова Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с Федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт обсудил предоставление нашей стране оружия
Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины .
"Этот вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства. Каждый день, который проходит с момента принятия решения к его имплементации, забирает у Украины лучших сыновей и дочерей. Поэтому поставки новейшей техники в Украину – это вопрос ускорения нашей общей победы", – отметил Руслан Стефанчук.
Председатель Верховной Рады поблагодарил Германию за шаги в принятии решения о выделении тяжелого оружия. Украина готова сотрудничать с Германией в оборонной сфере и в дальнейшем, поэтому Стефанчук призвал Кристину Ламбрехт усилить принятие решений в сфере безопасности, что может остановить Путина.
"Рассчитываю, что системы IRIS-T в кратчайшие сроки смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов. Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество. будет взаимовыгодной как на этом этапе, так и в будущем", – сказал Руслан Стефанчук.
Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт заметило, что мастерство украинских солдат, проходящих обучение в Идар-Оберштайне, вызвало у нее восхищение.
"Я была поражена их мужеством, их желанием научиться. Я также благодарю за наше сотрудничество. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддерживать Украину, и не только в это время, но и долгосрочной перспективе, потому что хорошо образованная, хорошо обученная армия. – это гарантия безопасности будущего и вашей страны, и других», – заверила Кристина Ламбрехт.
- В своем выступлении Олаф Шольц также пообещал предоставить Украине современную систему противовоздушной обороны и радар.
- Ожидается, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украины.
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