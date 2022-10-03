Украина просит США предоставить ATACMS с условием согласовывать цели, - CNN
Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены
Об этом телеканалу CNN рассказали многочисленные информированные собеседники.
Сообщается, что украинское правительство предлагает США "полную и постоянную видимость" перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически позволяет Штатам запрещать удары по территории РФ, которые в Вашингтоне могут расценить как признак эскалации и даже втягивания в российско-украинскую войну.
"Мы, по сути, точно описали, какие конкретно цели нам нужно поразить на нашей территории, которые мы не можем достичь тем, что у нас есть сейчас. Категории целей понятны и не меняются", – говорит собеседник с украинской стороны на условиях анонимности.
В частности, речь идет о логистических путях, аэродромах, авиабазах и складах оружия на Юге и Востоке Украины, включая оккупированный Крым. Ожидается, что ATACMS также позволит Украине поражать места запусков иранских дронов, чего украинские силы сейчас сделать не могут.
В Белом доме считают, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS и стоит сосредоточиться именно на них, поскольку некоторые собеседники CNN считают, что сам факт согласования ATACMS может считаться в Москве пересечением "красной линии" и поводом называть США стороной конфликта.
Один из собеседников CNN с американской стороны так объясняет отказ предоставлять ATACMS: "Немного пользы, много рисков". В то же время в Киеве считают, что причина, прежде всего, в нежелании Вашингтона преодолеть "психологический порог".
- 25 сентября в Пентагоне заявили, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты для HIMARS - ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км.
- 3 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Украина не получила дальнобойных ракет ATACMS, поскольку на данном этапе войны успешно выполняет задачи посредством вооружения меньшей дальности.
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