Об этом пишет американское издание Foreign Policy .

Украина обсуждает с западными партнерами разные варианты обеспечения поставок газа на зиму и увеличения собственного произведения. В частности, обсуждается потенциальное соглашение с Вашингтоном по поставкам американского сжиженного природного газа в рамках программы ленд-лиза.

Рассматривается возможность разработки альтернативных маршрутов с Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в материале.

Генеральный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко в Вашингтоне заявил, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.

9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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