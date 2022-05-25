Украина просит Саудовскую Аравию помочь разрешить кризис с горючим

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в твиттере после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом.

"Украина и Саудовская Аравия – друзья и партнеры. Сосредоточились на способах разблокировать экспорт продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны. Королевство может сыграть важную роль. Я также попросил Садову нам решить наш топливный кризис", - написал Кулеба.

Напомним, цены на горючее в Украине за неделю выросли на 22-30%.

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