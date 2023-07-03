Украина просит признать наследием ЮНЕСКО писанки и кобзарские традиции
Украина подала на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО писанки и кобзарско-лирницкие традиции. Их должны рассмотреть в следующем году
Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
"В 2023 году Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Две из них будут рассматривать в следующем году - это международная номинация в Репрезентативный список, подготовленная совместно с Республикой Эстония, "Украинская писанка: традиция и искусство", а также номинация в Реестр должной практики охраны "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции", – говорится в сообщении.
В 2025 году планируется рассмотрение номинации технологии вышивки "белым по белому" из города Решетиловки Полтавской области.
- В список нематериального культурного наследия уже внесены Петриковская роспись , Косовская керамика и Казацкие песни Днепропетровщины.
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