Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

"В 2023 году Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Две из них будут рассматривать в следующем году - это международная номинация в Репрезентативный список, подготовленная совместно с Республикой Эстония, "Украинская писанка: традиция и искусство", а также номинация в Реестр должной практики охраны "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции", – говорится в сообщении.

В 2025 году планируется рассмотрение номинации технологии вышивки "белым по белому" из города Решетиловки Полтавской области.